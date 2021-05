Arriva in Umbria la storica 1000 Miglia

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAG - Il prossimo 18 giugno si svolgerà la tappa della "1000 Miglia" che vedrà oltre 400 auto d'epoca partecipanti alla 94/a edizione della storica competizione, provenienti dal Lazio, attraversare l'Umbria tra Amelia ed Orvieto. Un evento considerato particolarmente significativo per il rilancio dell'immagine dell'intera regione dopo le restrizioni imposte dall'emergenza pandemica.

L'evento sarà ulteriormente enfatizzato dal sorvolo di due Eurofighter Typhoon del quarto Stormo, "gentilmente concesso" dall'Aeronautica militare su formale richiesta della Regione stessa, si legge in un suo comunicato.

Un connubio fra auto storiche e gli attuali caccia di quarta generazione - sottolinea Palazzo Donini -, impiegati per la difesa e la sicurezza dello spazio aereo nazionale, che trova ideale elemento d'incontro nel distintivo del "Cavallino rampante" emblema dell'Asso degli assi Francesco Baracca, poi ceduto in sua memoria all'allora giovane pilota automobilistico Enzo Ferrari affinché tornasse a vincere. Cavallino Rampante che, da sempre, contraddistingue il quarto Stormo, gloriosa tradizione aeronautica dal 1931, intitolata alla memoria del Duca Amedeo d'Aosta. (ANSA).