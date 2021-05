ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, continua calo dell'indice Rt

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAG - Continua il calo dell'indice Rt per l'epidemia Covid in Umbria, questa settimana a 0,57 contro lo 0,75 di quella scorsa. A testimoniare che continua in la discesa "in maniera più repentina di prima" della curva epidemiologica, "con tutti gli indicatori che confortano".

Un quadro tracciato da Carla Bietta e Marco Cristofori del nucleo epidemiologico regionale durante l'aggiornamento settimanale sull'andamento della pandemia.

In Umbria - è stato sottolineato - anche la situazione dell'incidenza è "buona" con la riduzione sotto i 50 casi Covid per 100 mila abitanti (media regionale 31,49). "Un'incidenza al di sotto dei casi che si avevano il 1 ottobre, prima dell'inizio della seconda ondata", hanno spiegato gli epidemiologi. Una situazione quindi "in netto miglioramento" con una "coerente e attesa discesa dei contagi in tutte le fasce di età" e con la riduzione "più energica" anche per ricoveri ordinari, terapie intensive e decessi.

"La zona bianca si avvicina sempre più rapidamente e l'auspicio è che arrivi in tempi rapidi in maniera tale da rasserenare gli animi e far ripartire quella che è la vita normale e tutte le nostre attività economiche" ha commentato l'assessore regionale alla Salute Luca Coletto.

Un quadro positivo testimoniato anche dai dati giornalieri.

Sono stati infatti 24 i nuovi positivi al Covid registrati in Umbria nell'ultimo giorno a fronte di 102 guariti. C'è però un nuovo morto, 1.393 dall'inizio della pandemia.

Gli attualmente positivi sono ora 1.695, 79 in meno di mercoledì.

Sono stati analizzati 2.205 tamponi e 3.632 test antigenici.

Il tasso di positività totale scende allo 0,41 per cento contro lo 0,57 del giorno precedente.

Stabili i ricoverati in ospedale, 89, dieci dei quali nelle terapie intensive, uno in meno di mercoledì. (ANSA).