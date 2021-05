Torna in presenza la Corsa all'Anello di Narni

(ANSA) - NARNI (TERNI), 26 MAG - Tornerà con eventi in presenza, dopo l'edizione virtuale di fine aprile, la Corsa all'Anello di Narni: l'appuntamento è dal 27 agosto al 5 settembre con 'Secondo Aevo', manifestazione che unirà storia, radici e innovazione.

La festa sarà "viva e sicura", come sottolineano in una nota dall'Associazione Corsa all'Anello, che sta lavorando all'evento, seguendo tutte le norme di sicurezza dettate dall'emergenza Covid.

Gli eventi in presenza, che si affiancheranno a quelli digitali, hanno l'obiettivo di "riportare la festa nelle piazze della città". Il tutto - spiegano ancora dall'Associazione - sarà accompagnato dall'aspetto formativo, seguendo il percorso iniziato lo scorso anno e continuato ad aprile con i laboratori legati al mondo medievale, che continueranno anche in occasione di 'Secondo Aevo' con nuovi workshop.

In merito alla gara equestre, la cui ultima edizione risale al 2019, il presidente dell'Associazione Corsa all'Anello, Federico Montesi, spiega all'ANSA che "si sta lavorando per farla". "Non abbiamo ancora l'ufficialità - continua - perché sono in corso incontri per la gestione della sicurezza in conformità con le attuali regole, che sono in fase 'sperimentale'. La nostra volontà è correre a settembre". (ANSA).