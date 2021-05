In Umbria 142 attuali positivi al Covid in meno ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 26 MAG - Scendono di 142 gli attualmente positivi al Covid in Umbria tra martedì e mercoledì, diventati ora 1.774 in base ai dati della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati accertati infatti 35 nuovi positivi, 176 guariti e un morto.

Sono stati analizzati 2.476 tamponi e 3.565 test antigenici.

Il tasso di positività sul totale è quindi dello 0,57 per cento in calo rispetto allo 0,7 di martedì.

I ricoverati negli ospedali sono ora 89, uno meno di ieri, 11 dei quali nelle terapie intensive (due in meno). (ANSA).