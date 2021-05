Giovane morta in incidente stradale nella zona di Magione

(ANSA) - MAGIONE (PERUGIA), 26 MAG - Una giovane è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto nella zona di Magione tra San Feliciano e Torricella. Era sola in auto e non sono state coinvolte altre vetture.

Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale di Magione.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia e personale del 118. (ANSA).