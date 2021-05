Facchinetti, orgoglio avere cantato con banda carabinieri

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 26 MAG - "Aver cantato 'Rinascerò rinascerai' con la prestigiosa 'Banda dei Carabinieri' è stato per me un onore e un' emozione enorme. Grazie. Roby": a scriverlo sulla propria pagina Facebook è Roby Facchinetti, ex Pooh, che nei giorni scorsi sulla piana di Castelluccio di Norcia ha preso parte al video girato dalla Banda dell'Arma.

"Avere avuto la Banda dei carabinieri a Castelluccio è per noi un onore e motivo di orgoglio, una presenza impreziosita anche dalla partecipazione di Roby Facchinetti con il quale ho avuto modo, assieme al sindaco, di interloquire in questi giorni", ha detto l'assessore alla Cultura del Comune di Norcia, Giuseppina Perla. "L'artista - ha concluso - ci ha promesso di tornare presto in città". (ANSA).