ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, meno di 2 mila in isolamento

(ANSA) - PERUGIA, 26 MAG - Tornano a essere meno di 2 mila, 1.855 per la precisione, coloro che in Umbria sono in isolamento per il Covid. Con un calo del 7,6 per cento tra martedì e mercoledì in base a quanto riporta la Regione.

Un dato in discesa come quello degli attualmente positivi, diventati ora 1.774, 142 in meno del giorno precedente. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati infatti 35 nuovi positivi, 176 guariti e un morto.

Analizzati 2.476 tamponi e 3.565 test antigenici. Il tasso di positività sul totale è quindi dello 0,57 per cento in calo rispetto allo 0,7 di martedì e molto più basso dell'1,5 per cento della media nazionale.

I ricoverati negli ospedali sono ora 89, uno meno di ieri, 11 dei quali nelle terapie intensive (due in meno).

Riguardo ai vaccini salgono a 483.196 le dosi somministrate, il 91,5 per cento delle 528.015 fornite alla regione. (ANSA).