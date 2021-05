A Gubbio International summer school di Economy of Francesco

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 26 MAG - Al via la prima International summer school promossa da The Economy of Francesco in collaborazione con l'Università Lumsa. Dal 29 agosto al 4 settembre, Gubbio ospiterà i lavori della scuola dal titolo Economics in the age of the Commons, un'esperienza di formazione e studio sul tema dei beni comuni rivolta a giovani dottorandi e post-doc impegnati in EoF.

"Tornare, dopo un anno e mezzo, ad una scuola in presenza è per noi importante Anche se ancora non con tutti i Paesi come vorremmo" ha spiegato il prof. Luigino Bruni coordinatore scientifico di Economy of Francesco e uno dei docenti della Summer school di Gubbio attraverso una nota della sala stampa del Sacro Convento di Assisi. "Speriamo - ha aggiunto - che altre regioni del mondo si ispirino a Gubbio e ripetano in loco altre scuole residenziali EoF. Le scuole sono importanti, perché EoF è prima di tutto una nuova cultura, cioè uno sguardo diverso sull'economia e sul mondo".

La Summer school si svolgerà presso il nuovo polo di alta formazione della Lumsa, all'ex-palazzo seminario a San Martino.

"Il bello per ogni idea e per ogni progetto viene nel momento in cui si passa dall'entusiasmo del primo inizio alla fatica ma anche alla gioia della costruzione e dello sviluppo operativo" ha sottolineato il rettore della Lumsa, il prof. Francesco Bonini. "La Lumsa, con la città e la diocesi di Gubbio - ha proseguito -, è molto lieta di supportare con questa e altre iniziative The Economy of Francesco, che peraltro fin dall'inizio vede protagonisti nostri autorevoli docenti e brillanti dottorandi. Per cominciare a cambiare davvero le cose e farlo insieme. Soprattutto quest'estate, così da contribuire ad orientare al meglio quella ripartenza che tutti noi vogliamo". (ANSA).