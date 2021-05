Sindaco Norcia, entro estate via a ricostruzione Basilica

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 25 MAG - "Entro l'estate confidiamo di vedere installata la gru nella Basilica di San Benedetto per l'avvio della sua ricostruzione": lo ha annunciato all'ANSA il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno.

"Nei giorni scorsi - ha spiegato Alemanno - il Soprintendente speciale per le aree del terremoto, Paolo Iannelli, è stato qui a Norcia in occasione dell'avvio della campagna di scavi per sondaggi nella Basilica e per dare il via a tutte le procedure per l'installazione del cantiere nella zona di viale della Stazione dove sono depositate tutte le pietre della Basilica.

Qui verrà realizzata una struttura provvisoria dove le pietre verranno lavorate per predisporre la loro ricollocazione".

"Il 2021 come avevamo più volte annunciato - ha sottolineato ancora alemanno - è l'anno dell'avvio reale della ricostruzione post sisma, come si può vedere anche dai numerosi cantieri installati in città. L'estate segnerà anche l'inizio del recupero della 'casa' del nostro Santo". (ANSA).