Presentata campagna comunicazione online Comune Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 25 MAG - Presentata la campagna d'informazione istituzionale dei servizi on line del Comune di Foligno attivi sul sito (www.comune.foligno.pg.it).

L'iniziativa si inquadra nell'ambito del Programma di Agenda Urbana. I servizi attivi riguardano l' albo pretorio (per conoscere atti e provvedimenti del Comune di Foligno e di altri enti pubblici soggetti a tale pubblicazione mediante l'accesso nella sezione del sito dedicata all'albo), sedute del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari e di eventi (in diretta streaming oppure si accede alla registrazioni delle sedute); prenotazione per accesso agli uffici comunali (anagrafe, tributi, biblioteca), istanze del cittadino da portale (avviare procedimenti per via telematica con la possibilità di protocollarli), verbali derivanti da violazioni al codice della strada (verificare lo stato del verbale di accertamento), Suape, Sportello unico per le attività produttive e l'edilizia (inviare e seguire una pratica e il suo stato di avanzamento), anagrafe (autocertificazione e certificazione on line), Imu, calcolo online (procedere al calcolo dell'Imu e stampare modello F24 per il pagamento), Tari, Servizio bolletta online (ricevere, con una semplice registrazione, le bollette emesse dal Comune per la tassa dei rifiuti), Tari, agevolazioni Isee (presentare richiesta agevolazioni sulla base del reddito Isee), Iscrizione ai servizi scolastici, (inoltrare tramite Spid diverse richieste come iscrizione ai vari servizi: nidi d'infanzia, ristorazione scolastica, contributo libri, borse di studio; attività culturali (prenotare uno spazio per realizzare eventi).

L'assessore Marco Cesaro ha ricordato che "grazie al grande impulso dato dalla nuova amministrazione, è stata portata avanti un'azione di qualità sul fronte della digitalizzazione della macchina comunale che ci ha consentito, in particolare nel periodo della pandemia, di non rimanere bloccati". "L'obiettivo - ha aggiunto - è quello di favorire il cittadino". L'assessore Michela Giuliani ha posto l'accento sul fatto che la presenza dei vari servizi on line "facilita i rapporti con i cittadini e le imprese". (ANSA).