Per gli studenti del Volta T, tampone e testa, day

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - 'T&T day Tampone e testa per rimanere in libertà' è il nome dell'iniziativa rivolta agli studenti delle classi quinte dell'indirizzo di chimica dell'Istituto tecnico tecnologico statale 'Alessando Volta' di Perugia per sensibilizzarli sull'importanza dei tamponi e delle misure anti-diffusione, che si svolgerà giovedì 27 maggio alle 10.30 nell'aula magna della scuola.

Un incontro organizzato dal Dipartimento di Medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia e dall'istituto perugino nell'ambito dell'insegnamento dell'Educazione civica, che sarà guidato dalla dirigente scolastica Rita Coccia e vedrà la partecipazione delle professoresse Cristina Mecucci di Ematologia, Antonella Mencacci di Microbiologia e del professor Roberto Rettori del settore orientamento.

Gli studenti saranno protagonisti nell'incontro non solo nell'apprendere da specializzandi dell'ateneo perugino le tecniche per eseguire un tampone, ma anche attraverso loro contributi realizzati per l'occasione.

L'appuntamento sarà in diretta Facebook sulla pagina ufficiale della scuola. (ANSA).