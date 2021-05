Pd-M5s-Misto, segni cedimento maggioranza Regione

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - "Dopo quasi due anni di amministrazione, la maggioranza di centrodestra inizia a mostrare i primi segni di cedimento e non riesce a garantire il numero legale per lo svolgimento dell'Assemblea legislativa": a sottolinearlo sono i gruppi di minoranza di Pd, M5s e Misto, in merito alla seduta del 25 maggio a Palazzo Cesaroni. "Un fatto grave, che ha impedito anche l'elezione del Garante regionale delle persone disposte a misure restrittive o limitative della libertà personale" hanno aggiunto.

"Alla maggioranza - spiegano i consiglieri di Pd, M5s e Misto - spetta il compito di garantire il funzionamento degli organi istituzionali e quanto accaduto oggi risulta essere particolarmente grave. Sia se fosse avvenuto per problematiche politiche, sia per sottovalutazione dell'importanza della seduta, l'assenza di alcuni consiglieri dall'Assemblea legislativa ha fatto slittare l'elezione del Garante dei detenuti. Una figura fondamentale, per i diritti dei detenuti e delle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale.

Le Istituzioni non possono essere piegate per fini politici: è ora che il centrodestra si assuma le proprie responsabilità".

