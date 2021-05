Il ministro del turismo Garavaglia in visita ad Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 25 MAG - Visita del ministro del Turismo Massimo Garavaglia ad Assisi dove ha potuto tra l'altro ammirare le Basiliche di San Francesco e gli affreschi di Giotto.

L'esponente del Governo si è intrattenuto con il sindaco Stefania Proietti che ha sottolineato l'importanza di Assisi come "meta prestigiosa" dei visitatori, ricordando che ogni anno prima della pandemia arrivavano cinque-sei milioni di turisti.

A Garavaglia il sindaco - è detto in una nota del Comune - ha parlato delle 'Città Santuario' e ha chiesto di sostenere e rifinanziare i ristori per le attività che operano ad Assisi.

Poi ha rappresentato il ruolo come capofila del progetto di 'distretto dei Santi' e ha sollecitato investimenti mirati in vista del Giubileo e dell'ottavo centenario della morte di San Francesco.

Il sindaco inoltre ha proposto un progetto strategico sui Cammini incentrato su Assisi usufruendo dei fondi del Piano nazionale ripresa e resilienza.

Infine ha chiesto un'apposita iniziativa legislativa per inserire i commercianti legati al turismo (#noidimenticati) nei codici wte o della filiera del turismo.

In conclusione dell'incontro il sindaco ha consegnato al ministro il piano "Destinazione Assisi". (ANSA).