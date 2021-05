Garavaglia, vaccino in vacanza? funziona solo per molto a lungo

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - La vaccinazione contro il Covid in vacanza "come è stato chiarito più e più volte può funzionare solo per periodi molto lunghi". Lo ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia a margine della sua visita in Umbria.

"Viceversa ha anche poco senso perché uno si organizza per conto proprio" ha aggiunto rispondendo all'ANSA.

Per il ministro "non è questione di accordo" con le Regioni.

A Perugia Garavaglia è stato accolto dalla presidente della Regione Donatella Tesei, dall'assessore regionale al Turismo Paola Agabiti e dall'intera Giunta. (ANSA).