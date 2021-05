Cicchi, tema civici torna centrale in agenda politica

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - La natura "eterogenea ma compatta di un gruppo civico" può rivelarsi una "scelta chiave per una gestione capillare delle politiche locali, al valore umano si affianca quello aggiunto di diverse professionalità e delle relative esperienze". A sottolinearlo è Edi Cicchi, assessore alle Politiche sociali e famiglia del Comune di Perugia. La quale ricorda che "in questi giorni, nell'agenda politica nazionale sta tornando centrale il tema dei 'civici' e della loro forza nell'amministrazione del territorio".

"Un potenziale - afferma Cicchi - su cui sempre più spesso la politica decide di investire. Un orientamento che stanno prendendo anche le grandi città come Roma, Milano, Bologna, chiamate alla consultazione per il rinnovo delle amministrazioni".

"Tornano dunque centrali - sottolinea ancora l'assessore - la conoscenza del territorio, delle sue criticità e dei suoi punti di forza; la prossimità al cittadino e la voglia di mettere le proprie competenze al servizio della collettività in determinate aree di intervento per una visione ampia del presente e del futuro della Città. Questo è anche il filo rosso che unisce il gruppo civico Progetto Perugia e che nelle ultime consultazioni comunali ha ottenuto il 15% , un risultato davvero importante e che sta proseguendo la sua attività. Nei mesi scorsi ha infatti 'approfittato' del lungo periodo di chiusure per organizzare incontri tematici on line, aperti a tutti e dai quali sono emersi numerosi elementi su cui lavorare grazie anche al prezioso contributo dei cittadini che hanno partecipato. Tutto ciò permette di orientare la politica partendo dai cittadini che sulla base di esperienze, aspirazioni, preparazione e interessi, per offrire un grande progetto e proseguire il lungo lavoro di cui la città ha ancora bisogno e di cui ha fatto esperienza.

Questo - conclude Cicchi - quello che continua ad alimentare il nostro lavoro: competenze condivise con i cittadini che diventano idee, idee che diventeranno azioni". (ANSA).