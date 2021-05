Associazioni manifestano contro Nodo di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - Un nodo al centro di un lungo e grande nastro rosso tenuto da alcuni manifestanti davanti ai palazzi della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa: poi l'atto simbolico dello scioglimento ha caratterizzato la manifestazione voluta dal Coordinamento dei comitati, delle associazioni, delle imprese e dei cittadini nell'ambito del ciclo di eventi 'Sciogliamo il Nodo di Perugia' per contrastare la realizzazione di "un'opera non utile e solo dannosa".

L'iniziativa si è svolta in piazza Italia a Perugia, in concomitanza con la seduta del Consiglio regionale e dei sopralluoghi Anas destinati all'attività di sondaggi per la realizzazione dell'opera.

I partecipanti (tutti con maglietta bianca e adesivo con la scritta "fino a quando non vinciamo… non ci arrendiamo!") hanno preso parte alle attività del flash-mob sciogliendo quindi il nodo del nastro rosso a rappresentare "la cicatrice indelebile che il tracciato del nodino lascerebbe sul territorio".

Al termine della mobilitazione, una delegazione del Coordinamento contrario alla realizzazione del progetto 'Nodino di Perugia' è stata ricevuta a Palazzo Cesaroni da alcuni consiglieri regionali e dall'assessore Enrico Melasecche.

La riunione, coordinata dalla vicepresidente dell'Assemblea legislativa Simona Meloni (Pd), ha visto la partecipazione dei consiglieri regionali Tommaso Bori, Donatella Porzi (Pd), Thomas De Luca (M5S), Andrea Fora (Patto civico), Vincenzo Bianconi (Misto), Valerio Mancini, Paola Fioroni e Stefano Pastorelli (Lega).

L'incontro è stato preceduto anche dalla consegna, da parte dei rappresentanti del Coordinamento, di 5.700 firme raccolte, fino ad ora, con una petizione lanciata su change.org.

L'assessore Melasecche - rispondendo ai manifestanti - ha detto che i tecnici Anas stanno realizzando un'analisi dei flussi di traffico intorno a Perugia, anche in vista dell'ampliamento del centro commerciale di Collestrada, che comporterà un ulteriore aumento del traffico. Inoltre ha annunciato che Anas sta lavorando al raddoppio delle rampe di accesso a Ponte San Giovanni. (ANSA).