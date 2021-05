Assemblea Umbria rinvia elezione Garante dei detenuti

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - L'Assemblea legislativa ha rinviato l'elezione del 'Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale' alla seduta del prossimo 15 giugno.

La decisione è stata presa all'unanimità dei presenti in aula (11 consiglieri di Lega, FdI, FI, Patto civico) dopo che per quattro votazioni non è stata raggiunta la maggioranza richiesta.

Le prime tre votazioni richiedevano la maggioranza dei due terzi - riferisce Palazzo Cesaroni - dei 21 consiglieri dell'Assemblea legislativa, mentre la quarta, che richiedeva la maggioranza semplice su uno stesso nome, ha visto esprimere dieci voti a favore dell'avvocato Giuseppe Caforio e una scheda bianca.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto i consiglieri regionali di Pd, M5s e Misto sono usciti dall'aula. (ANSA).