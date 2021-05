ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria tornano a scendere ricoveri

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - Dopo il leggero aumento di lunedì, sono tornati a scendere i ricoverati per il Covid negli ospedali dell'Umbria, 90, quattro in meno di lunedì, 13 dei quali nelle terapie intensive, dato stabile in base ai dati aggiornati dalla Regione.

L'ultimo giorno è stato caratterizzato anche dai morti per il virus che sono rimasti fermi a 1.391. Registrati 55 nuovi positivi e 85 guariti, con gli attualmente positivi ora 1.916, 30 meno del giorno precedente.

Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 2.610 tamponi e 4.516 test antigenici. Il tasso di positività è quindi dello 0,7 per cento sul totale (era l'uno per cento lunedì).

In ambito vaccini l'Umbria ha raggiunto le 473.924 dosi di vaccino somministrate sulle 498.765 consegnate, il 95.0% del totale.

L'Azienda ospedaliera di Perugia ha intanto annunciato che ci sarà anche il commissario nazionale per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo all'inaugurazione, venerdì, del Modular hospital di terapia intensiva dedicato a chi è affetto dal virus. Una struttura modulare realizzata con elementi prefabbricati, annesse dotazioni impiantistiche ed apparecchiature elettromedicali. Potrà ospitare fino a un massimo di dieci pazienti. Internamente al modulo, nell'ampia area openspace, sono presenti postazioni di terapia intensiva, corredate ciascuna di monitor multiparametrico collegato alla centrale di monitoraggio, di ventilatore polmonare e altri dispositivi. (ANSA).