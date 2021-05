Riuniti processi per presunti concorsi sanità 'pilotati'

Riuniti dal tribunale di Perugia i due tronconi processuali relativi ai presunti concorsi pilotati all'ospedale del capoluogo umbro tra l'inizio del 2018 e la metà di aprile 2019. Il provvedimento riguarda il processo con il rito immediato nei confronti dell'ex sottosegretario e segretario regionale del Pd Gianpiero Bocci e quello nel quale sono coinvolti, tra gli altri, lo stesso ex esponente del Partito democratico, l'ex presidente della Regione Catiuscia Marini, l'ex assessore regionale alla Sanità Luca Barberini e gli allora vertici dell'Azienda ospedaliera accusati di avere fatto parte di una presunta associazione per delinquere finalizzata alla "manipolazione sistematica dei concorsi pubblici" banditi dall'ospedale e dall'Usl Umbria 1. L'udienza relativa all'unico procedimento quindi scaturito è stata rinviata al 14 giugno quando cominceranno a essere affrontate le questioni preliminari del dibattimento. La riunione dei procedimenti è stata chiesta dai pubblici ministeri mentre i difensori degli imputati si sono opposti. "Non siamo d'accordo con la decisione perché viola il diritto di Gianpiero Bocci ad un processo in tempi ragionevoli e perché la revoca del giudizio immediato non è prevista dalla legge" ha sottolineato il suo difensore, l'avvocato David Brunelli. "Il mio assistito è sotto processo da ottobre 2019 - ha aggiunto il legale - e alla prossima udienza del 14 giugno dovrà ancora assistere alla discussione sulla costituzione delle parti civili. Una chiara violazione del giusto processo inteso nella sua ragionevole durata".