Regione, attività punti vaccinali fortemente incrementata

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAG - Negli ultimi giorni l'attività dei punti vaccinali attivati sul territorio umbro è stata "fortemente incrementata nel rispetto dei parametri nazionali che stabiliscono il numero di somministrazioni giornaliere da fare". La ha reso noto la Regione che, "per evitare disagi e code fuori dai centri vaccinali", ha invitato "i cittadini a rispettare l'orario indicato sulla prenotazione e a non presentarsi nei punti vaccinali con largo anticipo".

Inoltre, la Regione Umbria - attraverso un comunicato - invita tutti coloro che hanno ricevuto il messaggio che sposta a 42 giorni la data della somministrazione della seconda dose di vaccino Pfizer e Moderna, di attenersi al piano vaccinale predisposto. "Qualora, per motivi strettamente sanitari, dovesse esserci l'esigenza di cambiare la data comunicata tramite sms - spiega ancora Palazzo Donini -, si raccomanda di "non andare di persona nei punti vaccinali in quanto, a partire dalle 20 del 25 maggio, sul portale https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it sarà attivato un link appositamente dedicato alla comunicazione della necessità di spostare l'appuntamento per motivi sanitari". (ANSA).