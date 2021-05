ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, dieci casi in ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAG - Numeri 'ridotti' come ogni lunedì quelli della pandemia in Umbria ma comunque in calo rispetto allo stesso giorno della settimana precedente.

Sono stati infatti dieci i nuovi positivi al Covid emersi nell'ultimo giorno (erano stati 15 lunedì della passata settimana).

Registrati 29 guariti e altri due morti. Gli attualmente positivi sono ora 1.946, 21 meno di domenica.

Sono stati analizzati 569 tamponi e 415 test antigenici. Il tasso di positività e dell'uno per cento sul totale (1,49 lunedì scorso) e dell'1,7 sui soli molecolari (era 2,6 sette giorni fa).

In leggera risalita, dopo giorni di calo, i ricoverati negli ospedali, ora 94, tre in più nei reparti ordinari, mentre rimangono 13 i posti occupati nelle terapie intensive.

Riguardo ai vaccini, in base ai dati più aggiornati sul sito del Governo, sono state somministrate 464.561 dosi della 489.365 finora consegnate. Cioè il 94.9% del totale. (ANSA).