A ragazzi, insegnanti e famiglie la Palombella 2021

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 23 MAG - E' stata consegnata idealmente a tutti i ragazzi, agli insegnanti e alle famiglie, categorie tra le più provate e penalizzate durante la pandemia, la Palombella 2021 a a Orvieto in occasione della festa di Pentecoste. A riceverla, in duomo, dalle mani del vescovo di Orvieto-Todi, monsignor Gualtiero Sigismondi, le dirigenti dell'istituto artistico, classico e professionale, Cristiana Casaburo, e dell'istituto scientifico e tecnico, Carmela Rita Vessella. Tra i presenti anche il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani e il presidente dell'Opera del Duomo, Andrea Taddei.

A consegnare la bianca colomba sono stati i figuranti del corteo di "Orvieto in fiore" che hanno impersonato Giovanna Monaldeschi della Cervara e Pietro Antonio Monaldeschi. Con loro hanno sfilato sul sagrato della cattedrale gli arcieri e gli sbandieratori del Comitato cittadino dei quartieri di Orvieto.

Il loro ingresso è stato salutato dal suono delle chiarine e dei tamburi del corteo storico.

Nell'ambito di "Orvieto in fiore", in Duomo è stata realizzata dagli infioratori dei quartieri l'infiorata sul tema "Amici perché fratelli" secondo il disegno scelto dal vescovo Sigismondi tra i bozzetti realizzati dai ragazzi del liceo artistico. (ANSA).