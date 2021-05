A presidente provincia Bacchetta maglia del Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAG - Donata al presidente della Provincia Luciano Bacchetta la maglia numero del Perugia calcio.

A consegnargliela una delegazione della società biancorossa.

Il presidente Massimiliano Santopadre e il gruppo dirigenziale del Perugia, presenti anche il sindaco, Andrea Romizi e l'assessore allo Sport, Clara Pastorelli, sono stati accolti dal vicepresidente della Provincia di Perugia Sandro Pasquali e dalla consigliere Erika Borghesi. Dopo una breve illustrazione della storia del palazzo provinciale c'è stato un saluto e lo scambio di doni nella Sala del Consiglio. Ai dirigenti dell'Ac calcio è stato consegnato il libro "Il palazzo della Provincia di Perugia".

"Sono molto contento - ha detto Pasquali - di questa promozione, Perugia tona in serie B un posto consono alle sue ambizioni. Speriamo di riuscire presto a tornare ad abbracciarci allo stadio. Grazie all'allenatore, al Presidente e a tutti i presenti; è un "grazie" che si unisce a quello di chi non ha potuto festeggiare, ovvero ai tanti tifosi che nutrono la passione per il calcio".

Anche il presidente Bacchetta, impossibilitato a presenziare all'incontro per improrogabili impegni istituzionali - è detto in una nota dell'ente - ha manifestato attraverso un messaggio la propria soddisfazione e quella dell'amministrazione per il prestigioso traguardo raggiunto dal Perugia con la promozione in serie B. "Grazie ai giocatori - ha sottolineato -, al tecnico, allo staff societario, al presidente Massimiliano Santopadre e ai tifosi, dodicesimo uomo in campo seppure a distanza a causa della pandemia, per averci creduto fino in fondo. Un risultato reso possibile anche dalla vicinanza e sostegno della città di Perugia, dell'amico sindaco Andrea Romizi e di tutta la comunità provinciale. Forza Grifo". (ANSA).