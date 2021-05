Tesei, segnale importante festa S.Rita aperta ai devoti

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAG - "La festa di Santa Rita aperta ai devoti, seppur in numero contingentato, è un segnale molto importante. Significa che stiamo uscendo da una situazione molto brutta": così la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha commentato all'ANSA il ritorno della festa a Cascia dopo che un anno fa era stata celebrata in pieno lockdown per l'emergenza Covid e quindi senza fedeli.

"Il ritorno delle persone - ha aggiunto la governatrice - oltre ad essere un fatto positivo, ci fa guardare al futuro con un certo ottimismo, anche se non dobbiamo abbassare la guardia".

(ANSA).