Protesta dei sindaci contro chiusura delle filiali di banca

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAG - Sindaci umbri uniti contro la chiusura delle filiali di banca. E' quanto accaduto a Castel Ritaldi dove, alla protesta promossa dal primo cittadino Elisa Sabbatini, contro la chiusura della locale filiale della Banca Desio, c'era anche Anci Umbria.

Il presidente, Michele Toniaccini, ha preso parte, insieme ad altri sindaci umbri, al presidio promosso dal sindaco Sabbatini in Piazza Partigiani, nella frazione La Bruna. Presenti anche il segretario generale di Anci Umbria, Silvio Ranieri, il senatore Luca Briziarelli, il consigliere regionale Valerio Mancini, una rappresentanza del sindacato bancario della Fabi e della Uil, oltre a diversi cittadini.

"Quando chiude, in un comune, un servizio, essenziale o pubblico che sia - afferma in una nota di Anci Umbria il presidente Toniaccini - è una perdita per l'intera regione". "La presenza di filiali bancarie - ha aggunto - è un servizio imprescindibile per il cittadino. La loro chiusura rappresenta un depauperamento intollerabile dei territori. Ciò è ancora più grave, perché la chiusura avviene soprattutto, ma non solo, in piccoli comuni, con una popolazione per lo più anziana, con collegamenti internet e di trasporto pubblico scarsi. In primo piano c'è una questione di chiusura di servizi, ma non possiamo dimenticare che c'è anche una questione di posti di lavoro e, in un periodo così difficile, sotto tanti punti di vista, questo tipo di operazioni sono ancora più gravi. E, non da ultimo, c'è una questione sociale sui territori che va ben oltre qualunque tipo di logica e di politica si scelga di attuare".

Il sindaco Elisa Sabbatini sta portando avanti la sua battaglia da mesi: "Ho cercato con i vertici della banca un dialogo e una risoluzione positiva per i nostri cittadini, per la nostra città e per quelle limitrofe, che non è arrivata. Ho promosso una raccolta firme contro la chiusura. Mi sono appellata al buon senso di chi governa le banche, perché questo serve: il buon senso di non lasciare intere comunità isolate, piegate, private di quel minimo di servizi che contribuiscono a renderle competitive e attrattive, e che, insieme ad altri servizi, arrestano lo spopolamento". (ANSA).