Nati tre cigni al parco comunale di Rignaldello

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAG - La vita rinasce al parco comunale di Rignaldello, dove sono venuti alla luce tre cigni, tra lo stupore dei bambini e dei genitori in visita nell0'area nauralistica alle porte di Città di Castello. "Nell'anno del Covid-19, il 2020, non era nato alcun cigno, per cui è un segnale davvero beneaugurante quello che arriva da uno dei luoghi più belli della città, conosciuto e amato dai tifernati come 'parco dei cigni' proprio per la suggestiva presenza da diversi decenni di questi animali, che sono motivo di attrazione e una piacevole compa-gnia per grandi e piccoli", commenta l'assessore all'Ambiente Massimo Massetti in una nota del Comune. "Veder nascere dei cigni ci rende felici, perché testimonia che i lavori di riqualificazione che abbiamo curato costantemente, anche negli ultimi anni, sono riusciti a mantenere intatto e migliorare l'habitat naturalistico dell'area, che è popolata da diverse specie animali, soprattutto lacustri", sottolinea Massetti, nel ringraziare i componen-ti dell'Arci Caccia "per la cura appassionata e attenta che assicurano al parco". (ANSA).