Luca Argentero protagonista di uno spot Tv su Città della Pieve

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAG - Con lo slogan "La tua prossima esperienza", Città della Pieve mira ad emozionare e raccontare ai turisti le sue bellezze e i suoi aspetti più caratteristici, con Luca Argentero - che da anni ha scelto di trasferirsi stabilmente proprio nel borgo umbro - come testimonial.

Il piano di promozione, che in questa fase include il nuovo sito turistico www.cittadellapieve.org e lo spot pubblicitario che dal 30 maggio al 12 giugno andrà in onda su La7, è stato presentato nel palazzo Della Corgna dal sindaco Fausto Risini, dall'assessore al Turismo Lucia Fatichenti e dallo stesso attore, collegato in diretta dal set della serie televisiva "Doc - Nelle tue mani".

"Città della Pieve è un territorio affascinante e incontaminato di cui tutti si innamorano", ha detto il sindaco Risini.

"Ho scelto di vivere qui - ha affermato Argentero - perché siamo circondati da tanta bellezza. Qui c'è una luce, una energia, un'atmosfera particolare".

"Che si scelga per una visita di un giorno o una vacanza più lunga - ha concluso Risini - senza dubbio qui si creeranno indelebili ricordi per tutta la vita. Sicuramente un viaggio all'altezza dei propri sogni. E come amministrazione continueremo a lavorare intensamente per la sua valorizzazione e promozione". (ANSA).