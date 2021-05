In Umbria 36 positivi al Covid su 5.929 test analizzati

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAG - Sono 36, su 5.929 test analizzati, i nuovi contagi al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, dove prosegue il calo dei ricoveri.

Secondo i dati della Regione aggiornati al 22 maggio, i guariti sono 101 e si registrano ancora due vittime.

In discesa gli attualmente positivi, 2030 (67 in meno di ieri).

I ricoverati negli ospedali sono 92 (nove in meno di ieri), di cui 12 (invariato) in terapia intensiva.

Nell'ultimo giorno sono stati analizzati in particolare 4.046 test antigenici e 1.883 tamponi molecolari.Il tasso di positività complessivo è 0,6 per cento. Rispetto a soli molecolari sale a 1,9. (ANSA).