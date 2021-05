Celebrazioni per santa Rita in presenza a Cascia

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAG - Si è celebrata con la presenza di qualche centinaio di devoti la festa di Santa Rita a Cascia, diventando così uno dei primi grandi eventi religiosi italiani riaperti al pubblico dopo le rigide restrizioni anti Covid.

I fedeli - giunti da ogni parte d'Italia - sono stati ammessi in numero limitato alla funzione religiosa e in maniera scaglionata hanno potuto rendere omaggio all'urna della santa, all'interno della Basilica. Le monache, guidate dalla priora Maria Rosa Bernardinis, hanno seguito la celebrazione da un terrazzino del monastero, riparandosi dal sole sotto alcuni ombrellini bianchi.

"La gioia, la speranza e la pace, sono queste le emozioni che oggi hanno inondato il cuore di noi monache e di tutti i devoti del mondo. Grazie alla festa di Santa Rita abbiamo vissuto anche la prima solennità religiosa in Umbria dopo il lockdown e una delle prime in Italia", ha sottolineato la priora attraverso un comunicato stampa. Parole che sono state di fatto riprese da tutti i presenti, a cominciare dal sindaco Mario De Carolis: "È un giorno importante che segna un autentico momento di ripartenza, una boccata di ossigeno anche per le attività commerciali della città", ha detto all'ANSA.

A evidenziare l'importanza di tornare a celebrare la festa con la presenza dei devoti sono stati anche padre Luciano De Michieli, rettore del Santuario, il vescovo mons. Renato Boccardo e la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei: "Tornare alla festa con la presenza, seppur contenuta, di fedeli assume un significato importante, vuol dire che stiamo uscendo da un periodo difficile che ci ha tenuto per tanto tempo dentro le nostre case, ma non dobbiamo abbassare la guardia.

Presente alla celebrazione anche il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini: "La ripresa di questi territori passa anche attraverso questi momenti". (ANSA).