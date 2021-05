Aperto processo informativo diocesano su Giampiero Morettini

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAG - "Lo Spirito Santo, da noi accolto, ci fa desiderare come desidera Dio, così da diventare quel capolavoro che dall'eternità il Padre ha sognato per noi. Non dimentichiamo che, in ultimo, la vita ce la giochiamo sui sogni, sui desideri: diventiamo ciò che desideriamo, diventiamo ciò che sogniamo". Lo ha sottolineato il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia, all'inizio dell'omelia della celebrazione eucaristica della Veglia di Pentecoste, nella cattedrale di Perugia, preceduta dall'apertura del processo informativo diocesano sulla vita, virtù e fama di santità del seminarista servo di Dio Giampiero Morettini (1977-2014).

"E' vero che a volte dentro di noi c'è come una grande Babele - ha proseguito nell'omelia il cardinale, secondo quanto riferisce una nota dell'archidiocesi - una confusione data dall'intrecciarsi ed anche dal contrapporsi di differenti desideri: il peccato ha frantumato l'unità interiore e troppo spesso ci troviamo divisi in noi stessi. Da questa prima divisione tutte le altre, tutte le frantumazioni che rendono dolorosa la nostra vita. Abbiamo quindi bisogno come di un 'principio unificatore' che metta ordine nel groviglio interiore e che illumini la via giusta, quella dove tutti i nostri desideri trovano quiete nel desiderio di Dio, dove tutti i sogni sono sognati nel sogno di Dio, dove le frantumazioni sono composte e ricreata l'unità. Questo principio è lo Spirito Santo".

"In questa Pentecoste così particolare per la nostra Chiesa, contempliamo il frutto dello Spirito Santo così come si è manifestato - ha ricordato il presule -, così come è fiorito, nella vita di un giovane uomo, un figlio della nostra terra che aveva un desiderio: diventare santo". (ANSA).