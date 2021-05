Umbria pensa a vaccini maturandi ma "dipende da numero dosi"

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAG - Anche in Umbria si sta pensando a delle giornate dedicate alla vaccinazione anti Covid per i diciottenni in vista della maturità. "Stiamo valutando questa opzione ma dipenderà dal numero dei vaccini che arriveranno prossimamente" ha spiegato il commissario straordinario regionale per l'emergenza coronavirus Massimo D'Angelo.

"Noi siamo modulati sulla base di un piano vaccinale che specifica le fasce di età - ha affermato il commissario - ma se arrivano i vaccini non abbiamo difficoltà a far entrare più soggetti nel processo vaccinale. Quindi potremo aprire anche ai maturandi, oltre ai lavoratori nei punti vaccinali delle strutture produttive come stiamo predisponendo, solo grazie ad una eventuale disponibilità di vaccini". (ANSA).