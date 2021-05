Tiro a volo: Italian Open in Umbria; da domani tocca al Trap

(ANSA) - MASSA MARTANA, 21 MAG - Con la gara di Fossa Olimpica che inizia domani, al Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana si apre l'ultimo capitolo della 11/a edizione dell'Italian Open Green Cup di tiro a volo. L'evento, che ha portato in Umbria 500 tiratori da 38 nazioni, domani e domenica avrà come protagonisti assoluti gli specialisti di Trap impegnati nella gara individuale. Tanti big in pedana tra cui Massimo Fabbrizi (Carabinieri), medaglia d'argento ai Giochi di Londra 2012, il britannico Steven Scott, medaglia di bronzo a Rio 2016, la statunitense Ashley Carroll, campionessa del Mondo in carica grazie al titolo conquistato nel 2019 a Lonato del Garda, e l'azzurro Giovanni Pellielo, quattro volte campione del mondo e quattro volte medagliato olimpico. Confermata per tutto il fine settimana anche la presenza del presidente della Fitav Luciano Rossi, neo eletto Membro della Giunta Esecutiva del Coni, che farà gli onori di casa e tiferà per gli azzurri in gara. Domani si inizierà con i primi 75 piattelli di qualificazione, mentre domenica si concluderà con gli ultimi 50 lanci e le finali. (ANSA).