Salvano uomo da suicidio per paura Covid, premiati carabinieri

(ANSA) - TERNI, 21 MAG - Premiati dal comandante provinciale dei carabinieri di Terni, il colonnello Davide Milano, due militari in servizio alla centrale operativa che, lo scorso 16 aprile, hanno salvato un uomo da intenti suicidi. Il riconoscimento - spiega l'Arma - è andato in particolare all'appuntato scelto Patrizio Mirabelli e al maresciallo Francesco Cherubini, quest'ultimo capo della centrale operativa.

"Non sopporto più il peso della pandemia, temo anche io di aver contratto il virus. Piuttosto che essere intubato, preferisco farla finita" aveva detto l'aspirante suicida - in base a quanto riferito - all'appuntato Mirabelli, dopo aver chiamato il numero unico di emergenza 112.

Nel corso della telefonata il maresciallo Cherubini è riuscito a farsi comunicare l'esatta ubicazione dell'abitazione dell'interlocutore, scoprendo che viveva con l'anziana madre, in quel momento a letto in un'altra stanza. L'indirizzo dell'uomo è stato subito comunicato sia al personale sanitario del 118 sia ai carabinieri in servizio sul territorio, che hanno raggiunto in breve tempo l'appartamento. L'aspirante suicida è stato trovato in forte stato di agitazione, ma è stato rassicurato al telefono dai due militari della centrale e affidato al personale intervenuto. (ANSA).