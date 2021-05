Paparelli, Umbria maglia nera per vaccini a 50-60 anni

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAG - "Continuiamo a ricevere decine di segnalazioni da parte di cittadini indignati per il livello di disorganizzazione raggiunto in questa campagna vaccinale che vede essere l'Umbria maglia nera d'Italia per 50 e 60enni, non certo a causa dei troppi anziani, come ha dichiarato recentemente la presidente Tesei, ma per un'evidente incapacità di programmazione e pianificazione delle attività oltre che per scelte sbagliate che hanno privilegiato solo alcune categorie professionali a scapito di tutti gli altri": così il consigliere regionale del Pd Fabio Paparelli. "L'Umbria è sesta tra le regioni per indice di anzianità e le altre cinque stanno tutte messe meglio di noi" aggiunge.

"Una situazione - sostiene Paparelli in una nota - che di giorno in giorno non sembra migliorare, ma, al contrario, sta peggiorando anche a causa di iniziative estemporanee come quelle della pre-adesione, una modalità del tutto 'farlocca', fumo negli occhi, che in realtà non dà diritto a nulla, se non ad essere ricontattati, in un tempo indefinito, quando sarà effettivamente possibile prenotare il vaccino. Una vera e propria presa in giro che poteva essere risparmiata e, a conti fatti, non gioverà certo all'immagine del Governo regionale. In questa fase così delicata sarebbe invece stato meglio destinare tempo e attenzione alla revisione della macchina organizzativa, specie quella relativa alle prenotazioni che avviene su una piattaforma regionale, quando sarebbe stato possibile utilizzare quella nazionale che ha dimostrato di essere decisamente più performante". (ANSA).