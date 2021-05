Nuovo angiografo biplanare all'ospedale di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAG - La dotazione tecnologica dell'azienda ospedaliera di Perugia si arricchisce con l'arrivo di un angiografo biplanare di ultima generazione del valore di oltre 1 milione di euro. E' stato installato nella nuova sala operatoria interventistica angiografica e verrà dedicato alla Neuroradiologia interventistica per il trattamento endovascolare della patologia cerebrale e spinale.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza della presidente della Regione Donatella Tesei.

"Il nuovo angiografo permette, con il massimo livello qualitativo possibile oggi sul mercato, la diagnosi e il trattamento delle patologie neurovascolari dell'encefalo come ad esempio l'ictus ischemico, degli aneurismi cerebrali, delle malformazioni vascolari cerebrali e del midollo spinale, dell'epistassi, della patologia ipervascolarizzata otorino, nonché il trattamento percutaneo delle patologie traumatiche, neoplastiche e degenerative del rachide", afferma in una nota dell'ospedale il dottor Giorgio Guercini, direttore della Neuroradiologia. "Il nuovo angiografo, attraverso l'utilizzo di software dedicati - spiega il dottor Mohammed Hamam, responsabile della struttura semplice di Angiografia interventistica - consente di ottenere ricostruzioni tridimensionali di elevata qualità rendendo la diagnosi più accurata e permettendo la successiva pianificazione ed esecuzione della procedura interventistica in maggiore sicurezza. Inoltre consentirà di ridurre i tempi della procedura".

"Dall'inizio dell'attività neurointerventistica, in funzione dal 1992 - afferma il dottor Marcello Giannico, direttore generale dell'azienda ospedaliera di Perugia - sono stati effettuati più di 5.600 interventi endovascolari cerebrali e midollari con netto incremento in termini di volumi di attività negli anni. La Neuroradiologia interventistica dell'ospedale di Perugia si conferma tra i primi centri tecnologicamente avanzati in Italia.

Per l'installazione del nuovo angiografo, è stata completamente ristrutturata la sala operatoria interventistica agiografica".

"La specializzazione e la qualità delle prestazioni offerte dalla sanità pubblica sono un caposaldo su cui dobbiamo continuare a puntare", ha affermato la presidente Tesei. Presenti alla cerimonia i sanitari del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, diretto dal dottor Michele Duranti, il direttore della Neuroradiologia, dottor Giorgio Guercini, il responsabile della sezione di Angiografia interventistica, dottor Mohammed Hamam insieme all’ equipe di medici, infermieri e tecnici sanitari, la posizione organizzativa infermieristica dottor Gianluca Castelletti e il coordinatore dei tecnici di radiologia medica, Romano Trippolini.