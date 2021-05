Nips all'avanguardia per studio 'micro energie'

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAG - Le attività in corso ed i ricercatori coinvolti sono al centro di un nuovo video (proposto su www.nipslab.org) dedicato al laboratorio Nips, Noise in physical systems, dell'Università degli Studi di Perugia considerato uno dei leader internazionali nel settore delle micro energie.

L'area d'azione del laboratorio, che opera presso il Dipartimento di Fisica e Geologia, è quella delle cosiddette "micro energie", ovvero di quei sistemi di alimentazione elettrica, ideati per dispositivi elettronici portatili. Tra questi gli smartphone e gli smartwatch ma anche i sensori mobili installati in auto ed elettrodomestici, i dispositivi per il controllo e la cura della salute, dal pacemaker agli apparecchi per l'udito. Insomma - spiega il Nips -, tutta la nuova tecnologia che fa parte del mondo Iot (Internet of things), della "nuova frontiera dell'Internet delle cose, dove dispositivi elettronici, grazie ai progressi dell'intelligenza artificiale, inizieranno a interagire e dialogare con gli umani".

Da anni, il laboratorio diretto dal prof. Luca Gammaitoni e composto da una decina di ricercatori, porta avanti un'intensa attività, sostenuta principalmente dai fondi europei, e finalizzata a migliorare l'efficienza energetica di questi nuovi dispositivi. Nell'ambito del progetto Enables (European infrastructure powering the internet of things), che ha come obiettivo di costruire una rete europea di laboratori per le tecnologie Iot, il laboratorio si occupa di batterie di nuova concezione, basate non sull'impiego di materiali potenzialmente inquinanti, come accade attualmente, ma su microgeneratori capaci di trasformare l'energia vibrazionale presente nell'ambiente in quella elettrica. Su questo tema, grazie alle ricerche condotte al Nips da oltre quindici anni, è nata un'azienda, Wisepower, già spin-off dell'Università di Perugia, specializzata nella realizzazione di sensori autoalimentati, che non necessitano cioè di batterie sostituibili, per il monitoraggio di strutture quali ponti, viadotti, edifici.

