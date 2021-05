Legalità: immagini Falcone e Borsellino a palazzo dei Priori

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAG - Il Comune di Perugia ha accolto l'invito della Fondazione Giovanni Falcone per ribadire il proprio "no alla mafia", esponendo alle finestre di palazzo dei Priori il lenzuolo bianco con le immagini dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in occasione del 29/o anniversario della strage di Capaci. In quel tragico 23 maggio del 1992 persero la vita, per mano della mafia, lo stesso giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. "Siamo onorati di poter avere sulla facciata del nostro palazzo questo lenzuolo dal significato tanto potente - ha detto il sindaco Andrea Romizi, secondo quanto riferisce una nota del Comune - in ricordo di vite spese per la legalità, il cui significato è ancora più importante in questo momento. La ripartenza, infatti, è senz'altro caratterizzata da tante opportunità, ma anche da alcune insidie ed è, quindi, importante ricordare i grandi valori incarnati da magistrati come Falcone e Borsellino".

"Abbiamo voluto essere tra le 20 città italiane che hanno dialogato con la Fondazione Falcone - ha aggiunto l'assessore alla Cultura Leonardo Varasano - perché questo lenzuolo è il segno sintomatico di un impegno fattivo e visibile, che richiama tutti -istituzioni e cittadinanza- al valore della legalità".

Il lenzuolo è stato consegnato nelle mani del primo cittadino dall'Arma dei carabinieri, rappresentata per l'occasione, dal comandante del reparto operativo di Perugia, il col. Antonio Morra, dal maresciallo maggiore Claudio Zeni, comandante della stazione di Perugia, e dal comandante della compagnia carabinieri di Perugia, Pierluigi Satriano.

Arma che lo stesso Romizi ha definito "preziosissima in ogni momento e sempre vicino ai cittadini". Quindi, è stato affisso ad una delle trifore di palazzo dei Priori che si affacciano su corso Vannucci dove il pubblico presente ha accolto con un applauso l'immagine di Falcone e Borsellino. Alla cerimonia erano presenti anche la presidente dell'Associazione Clizia Anna Maria Romano, che si è fatta promotrice dell'iniziativa e Fausto Cardella, già procuratore generale di Perugia. (ANSA).