In Commissione antimafia audizione del procuratore Liguori

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAG - La Commissione consiliare regionale d'inchiesta "Analisi e studi su criminalità organizzata ed infiltrazioni mafiose", presieduta da Eugenio Rondini, continua nel suo programma di audizioni per avere un quadro il più possibile completo rispetto al tema della sicurezza in Umbria. Dopo aver ascoltato nell'ultima seduta dello scorso 22 aprile il procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, è stata la volta del procuratore capo di Terni, Alberto Liguori.

Il procuratore Liguori, a margine della riunione - è detto in un comunicato della Regione - ha detto di salutare "con favore questo nuovo metodo di confronto e collaborazione istituzionale tra l'Autorità giudiziaria ed il legislatore regionale affinché possa legiferare in maniera più sciente e cosciente".

"Nel corso dell'incontro - ha spiegato il procuratore - abbiamo messo a fuoco talune criticità avvertite nella mia giurisdizione dove alle mafie tradizionali si affiancano e si avvicinano le nuove mafie, che sono quelle meno muscolari e più dotate di potenza di fuoco economico-finanziaria. Dove l'informatizzazione consente di gestire da remoto fenomeni economici studiando mercati nuovi che si prestano ad essere aggrediti, perché sui nostri territori manca una letteratura criminale, poiché territori genuini. Quindi mettono in atto indagini di mercato e dove trovano terreno fertile si annidano, anche perché i controlli dello Stato, per ragioni storiche, sono meno stringenti e meno frequenti. Si assiste così - ha aggiunto - a fenomeni di sedi aziendali importanti, costole di circuiti criminali, che hanno sede legale in grandi città e quella operativa in Terni o in provincia. Questo perché la movimentazione di flusso di denaro desta meno nell'occhio in piccoli centri dove i controlli sono più diradati, anche per ragioni di pianta organica".

"Sarebbe quindi interessante - ha concluso il procuratore Liguori - partire da questo tavolo consiliare per dare vita ad un format che ci consenta di capire chi entra nei nostri mercati, perché lo fa e se entra soltanto per fare business criminale o per occupare dei territori". (ANSA).