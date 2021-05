Franceschini, su Teatro Sociale Amelia passo importante

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 21 MAG - Il diritto di prelazione esercitato dal ministero della Cultura sul Teatro Sociale di Amelia è "un passo importante per garantire la continuità di uno spazio culturale molto sentito dalla comunità": a dirlo è il ministro Dario Franceschini, commentando in una nota la notifica del provvedimento con cui la direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha esercitato la prelazione sul bene. Lo stesso provvedimento è stato assunto sulla base della dichiarazione di interesse culturale da parte della Soprintendenza dell'Umbria.

"Il Teatro - come si legge nella relazione del ministero - non solo rappresenta un esempio raffinato della cultura tardo settecentesca in Umbria nonché uno degli ultimi teatri storici presenti nel territorio Amerino-Narnese", ma è ancora oggi "luogo di scambi culturali che vedono la città al centro di eventi di musica classica e moderna, di danza e di prosa, di lirica e di jazz, tutti interpretati da ospiti di eccellenza".

Per il ministero "il valore culturale del teatro è dovuto anche alla sua elegante struttura settecentesca". Per questo motivo è stato più volte scelto come location cinematografica.

