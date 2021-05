Commissario Umbria, campagna vaccinale sarà ampliata

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAG - Un "ottimo standard" è quello raggiunto in Umbria dalla campagna vaccinale che, comunque, "sarà ampliato già dalla prossima settimana con l'incremento delle attività". Ad evidenziarlo durante la conferenza stampa di aggiornamento settimanale è stato il commissario straordinario regionale per l'emergenza coronavirus Massimo D'Angelo.

Mentre è in corso quella per la fascia 50-59 anni, ha annunciato che la prossima settimana si apriranno le preadesioni anche per quella 40-49. "La preadesione in questo momento è fondamentale quando non si ha una programmazione a lungo termine del numero di vaccini che arrivano" ha sottolineato ancora D'Angelo.

Inoltre, da lunedì "grazie allo spostamento della seconda dose di vaccini Moderna e Pfizer al 42/o giorno, saranno garantiti circa 70 mila nuovi posti per la prima dose" ha spiegato il commissario. "Questa rimodulazione del piano - ha proseguito - ci consentirà di incidere per la vaccinazione della fascia di età 60-69".

Augurandosi poi della disponibilità dei vaccini, per D'Angelo un ulteriore atto consentirà alla Regione Umbria "di emanare mercoledì, con delibera, le linee guida per i cosiddetti punti vaccinali straordinari, ovvero quelli delle strutture produttive, che consentiranno di massimizzare la campagna di vaccinazione anti Covid". "Le aziende - ha precisato ancora D'Angelo - potranno chiedere uno specifico atto autorizzativo alla Asl territorialmente competente per verificare requisiti, che poi trasmetterà alla Regione l'atto per l'autorizzazione del punto vaccinale straordinario. Nel momento in cui avremo più vaccini si proseguirà a vaccinare anche attraverso questi punti vaccinali". (ANSA).