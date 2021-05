Asl e sindaci dell'Orvietano progettano la sanità del futuro

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAG - I progetti e i programmi di sviluppo dei servizi territoriali e ospedalieri sono stati al centro di un incontro tra il direttore generale dell'Azienda Usl Umbria 2 Massimo De Fino e i sindaci dei Comuni dell'ambito territoriale orvietano. Nel corso dell'assemblea, che si è svolta ad Orvieto, il manager sanitario ha illustrato gli elementi programmatici della direzione strategica per potenziare la capacità di risposta dei servizi a favore della popolazione.

Il ruolo strategico del distretto di Orvieto - è detto in un comunicato della Usl - viene confermato dal progetto di realizzazione della nuova "Casa di Comunità", evoluzione della "Casa della Salute", nel complesso dell'ex ospedale di Piazza Duomo, finanziato con risorse, già richieste, del Recovery Fund.

Tornata la struttura nella piena disponibilità del patrimonio dell'Azienda Usl Umbria 2 dopo tentativi decennali di alienazione e messa in vendita, la direzione aziendale non ha esitato ad inserire il progetto della "Casa di Comunità" nel Piano triennale delle opere pubbliche.

Altro impegno assunto dal direttore generale dell'azienda sanitaria la realizzazione dell'hospice, il secondo nel territorio provinciale di Terni.

Tra i programmi qualificanti per il presidio ospedaliero "Santa Maria della Stella" finalizzati al miglioramento strutturale, il direttore generale Massimo De Fino ha portato all'attenzione dei primi cittadini l'intervento di ammodernamento del pronto soccorso, che verrà modificato radicalmente sia nelle dimensioni, con un ampliamento di oltre 300 metri quadri, che nella suddivisione degli spazi interni. Il progetto prevede inoltre nuove postazioni per le ambulanze.

Modifiche progettuali e strutturali renderanno infine più agevole l'accesso degli utenti. L'altro intervento rilevante illustrato dal dottor De Fino interessa le Terapie intensive.

Alla luce dell'esperienza maturata nella gestione dell'emergenza pandemica, verranno creati filtri e zone grigie per il triage dei casi sospetti. Entrambi i progetti sono stati finanziati dal ministero della Salute e dal commissario nazionale per l'emergenza Covid il quale ha individuato sia i progettisti che le ditte esecutrici. (ANSA).