ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, il miglioramento continua

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAG - Ha fatto registrare 139 guariti dal Covid ma anche 172 usciti dall'isolamento, con un calo del 6,5 per cento sul totale, a fronte di 45 nuovi positivi al virus il bilancio giornaliero della pandemia di Umbria.

Dati dai quali emerge che scendono ancora i ricoverati con il virus negli ospedali dell'Umbria, ora 101, dieci meno del giorno precedente, 12 dei quali, tre in meno, nelle terapie intensive.

Gli attualmente positivi sono ora 2.097, 97 meno di giovedì.

Sono stati analizzati 2.202 tamponi e 3.768 test antigenici.

Il tasso di positività è dello 0,75 per cento (0,76 il giorno precedente) e del 2 per cento sui soli molecolari (era 1,9).

"Ottimi dati" anche su base settimanale hanno sottolineato Carla Bietta e Marco Cristofori del nucleo epidemiologico regionale nella conferenza stampa di aggiornamento. L'indice Rt per il Covid in Umbria calcolato sugli ultimi 14 giorni è infatti a 0,75, in calo rispetto allo 0,83 di una settimana fa, con l'incidenza media regionale di casi per 100 mila abitanti arrivata a 56,54 (dato riferito a lunedì). "Siamo vicini ai dati da zona bianca" ha ribadito l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto.

In merito alla curva epidemiologica è stato poi osservato dagli epidemiologi che questa "ha preso un andamento in discesa diverso rispetto alle precedenti settimane e scende più velocemente". Per Cristofori sono diversi i fattori responsabili, "come la campagna di vaccinazione e il clima un po' più caldo". (ANSA).