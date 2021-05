Umbria, ancora in calo attuali positivi e ricoverati Covid

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - Sono ancora in discesa quasi tutti i principali indicatori giornalieri dell'andamento della pandemia di Covid in Umbria. Tra mercoledì e giovedì il sito della Regione riporta infatti 45 nuovi positivi, 47 il giorno precedente, 97 guariti e due morti. Gli attualmente positivi sono ora 2.194, 54 in meno rispetto al giorno precedente. Sono stati analizzati 2.331 tamponi e 3.551 test antigenici. Il tasso di positività è dello 0,76 per cento sul totale (era 0,68 mercoledì) e del 1,9 per cento sui soli molecolari (era 1,6). I ricoverati in ospedale sono ora 111, 11 in meno, 15 dei quali, uno in meno, nelle terapie intensive. (ANSA).