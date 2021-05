Tesei, chiesto incontro su vaccini a chi vacanza in Umbria

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 20 MAG - "Abbiamo chiesto un incontro al commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Figliuolo, per parlare dell'opportunità di vaccinare i vacanzieri che raggiungeranno nei prossimi mesi l'Umbria": lo ha detto la presidente della Regione, Donatella Tesei, rispondendo alle domande dei giornalisti in una conferenza stampa per la presentazione a Spoleto del piano di assistenza ospedaliera. "È un tema che abbiamo affrontato proprio stamani nella conferenza delle Regioni", ha spiegato.

"Al momento, invece, non abbiamo preso in considerazione l'ipotesi della vaccinazione degli studenti maturandi", ha quindi spiegato Tesei.

Prendendo spunto dalle dosi da somministrare, eventualmente, ai vacanzieri, Tesei ha ricordato che l'Umbria è "vicina a raggiungere i parametri per entrare in zona bianca". "E questo - ha sottolineato la presidente - è fondamentale per affrontare al meglio l'estate, aspettiamo in Umbria tanti turisti". (ANSA).