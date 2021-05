Tamponi autotest Covid gratis a studenti Università Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - Saranno 15 mila i tamponi per l'autotest per il Covid, frutto di una donazione, distribuiti gratuitamente agli studenti dell'Università degli Studi di Perugia presso le strutture dell'Ateneo.

La nuova iniziativa è stata annunciata dal rettore, Maurizio Oliviero. "Oltre alle misure contenute nei protocolli di sicurezza del piano per la fase 3 - ha detto -, abbiamo voluto fornire un ulteriore, importante strumento per il monitoraggio e la gestione della situazione pandemica all'interno della comunità accademica. L'impegno dell'Ateneo ha potuto contare, durante l'emergenza sanitaria, sullo straordinario sostegno e sul fondamentale contributo delle nostre studentesse e dei nostri studenti, dal tracciamento dei contagi alla individuazione delle soluzioni migliori per affrontare le difficoltà della didattica a distanza, grazie a un rinnovato dialogo che ha rappresentato per noi una risorsa indispensabile.

Anche in questo caso siamo certi che i nostri giovani risponderanno con trascinante entusiasmo, consentendoci di tutelare loro e le loro famiglie con rapidità ed efficacia, dimostrando ancora una volta che sono il vero, grande motore della nostra comunità".

Le studentesse e gli studenti che vorranno sottoporsi al test gratuito, potranno, dal prossimo lunedì, ritirare gratuitamente il kit presso uno dei quattordici punti di distribuzione collocati presso le sedi dipartimentali di Ateneo, ed eseguirlo seguendo le semplici istruzioni contenute nel video tutorial messo a disposizione sul canale Youtube di Ateneo "Università degli Studi di Perugia". In caso di positività al test sarà possibile prenotare il tampone rapido all'indirizzo email dedicato ed essere quindi indirizzati e guidati nelle procedure previste nei protocolli di sicurezza Unipg e dalla normativa in vigore. (ANSA).