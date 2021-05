Overbooking in punto vaccinale Ponte d'Oddi

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - La Direzione Salute della Regione Umbria precisa che da martedì 18 a giovedì 20 maggio, presso il punto vaccinale di Ponte D'Oddi di Perugia, "a causa di un disguido tecnico si è generata una sovrapposizione delle prenotazioni creando di fatto un 'overbooking' di circa 180 persone al giorno, a seguito del quale si sono verificati alcuni disagi nei tempi di attesa". Lo si legge in una nota diffusa da Palazzo Donini.

"Con grande impegno i vari team vaccinali, che si sono avvicendati nei quattro ambulatori - spiega la Direzione Salute -, hanno cercato di fronteggiare al meglio la situazione, al fine di garantire il massimo intervento vaccinale in una fase particolarmente delicata nello sviluppo della campagna vaccinale regionale. Nella giornata di oggi (giovedì 20 maggio) sono stati vaccinati tutti i 645 cittadini prenotati. La direzione regionale salute si scusa per il disagio creato all'utenza".

