Giornata Comunicazioni sociali, giornalista ministro verità

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - Si è parlato di "ministero del giornalista", di "ministro della verità", nell'incontro promosso in occasione della 55/a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, tenutosi online il 19 maggio. Iniziativa organizzata dalla Commissione regionale per le Cs della Conferenza episcopale umbra, in collaborazione con l'Ufficio diocesano per le Cs di Foligno.

Ma nell'incontro - è detto in un comunicato degli organizzatori - si è anche parlato di giornalismo dedito alla "educazione delle coscienze", se esercitato nel rispetto delle regole deontologiche della professione e nella raccolta di più fonti possibili, e di "giornalismo di prossimità", nel dare voce ai territori e alle loro storie di vita più periferiche con il recarsi sul posto e non limitandosi al "sentito dire".

A intervenire su alcuni aspetti del messaggio di papa Francesco rivolto agli operatori dei media sono stati il vescovo delegato Ceu mons. Luciano Paolucci Bedini, il presidente dell'Ordine regionale dei Giornalisti dell'Umbria Roberto Conticelli e il direttore dell'Ufficio nazionale per le Cs della Cei Vincenzo Corrado. Hanno portato il loro contributo i direttori degli Uffici diocesani per le Cs di Foligno, mons.

Luigi Filippucci, di Gubbio, Daniele Morini, e di Spoleto-Norcia, Francesco Carlini, e alcuni giornalisti che hanno accolto l'invito a partecipare all'incontro. Cui non ha fatto mancare il suo augurio di "buon lavoro" il cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Gualtiero Bassetti, presidente della Cei.

Il porporato, prendendo spunto dal Giro d'Italia approdato anche in Umbria, appassionato di ciclismo e tifoso in gioventù di Gino Bartali, ha invitato i giornalisti a "vivere la professione con passione e dedizione nel 'pedalare' con tenacia". "Per tagliare i traguardi - ha aggiunto -, soprattutto dei 'gran premi della montagna' che richiedono più fatica e di cui la vostra professione è costellata; traguardi che li raggiungete nel raccontare la verità dei fatti e nel promuovere la pace attraverso la narrazione". Mons. Paolucci Bedini ha ringraziato quanti hanno preso parte. Perché - ha commentato - "è vero che i giornalisti si occupano di tante cose, ma non così spesso di se stessi e la possibilità di incontrarsi, di dedicarsi un tempo così prezioso di confronto, anche sulle parole del Papa, mi sembra una cosa da sottolineare". Soffermandosi sul tema dell’incontro, il vescovo delegato Ceu ha fatto un parallelo con la recente dichiarazione del Papa circa il ministero laicale dei catechisti nella Chiesa, parlando del "ministero del giornalista"» nel momento in cui viene svolto come servizio alla comunità. Al riguardo ha precisato di "non volere anticipare assolutamente nessuna decisione pontificia2 e, tanto meno, di rendere questo ministero-servizio "confessionale", però, ha aggiunto, "mi piacerebbe poter ragionare con voi del servizio del giornalista come un ministero". Questo nel momento in cui l’operatore dei media, ha detto mons. Paolucci Bedini, "è capace di interpretare i sentimenti di una comunità e nel mettersi al servizio di una informazione che la comunità chiede". Alle parole del vescovo hanno fatto eco quelle del presidente dei giornalisti umbri Roberto Conticelli, nel definire l’operatore dei media "il ministro della verità, perché il messaggio del Santo Padre e le riflessioni di mons. Luciano inducono a questo". "Noi giornalisti - ha aggiunto - dobbiamo sempre più lavorare la verità dei fatti, altrimenti non svolgeremmo al meglio il ministero che le circostanze ci hanno indotto a svolgere spesso anche in condizioni particolarmente difficili. La verità fa sempre bene e non può fare sconti quando viene raccontata da un buon giornalista, che rispetta tutte le regole deontologiche sulla professione e che attinge a quante più fonti possibili". Il presidente Conticelli, sollecitato da alcuni interventi, si è soffermato sui fenomeni dello sfruttamento del lavoro giornalistico, dei tanti comunicatori social media che non possono essere definiti giornalisti e dei soprusi agli operatori dei media tra cui le cosiddette "querele temerarie". Non ha trascurato l’importanza del "giornalismo di prossimità" nel dare voce soprattutto a quelle realtà territoriali che voce non hanno, perché molto piccole e periferiche dove la Chiesa, attraverso i suoi media, è chiamata a fare la sua parte grazie alla "potenziale rete" delle realtà parrocchiali. Sempre sul "giornalismo di prossimità" è intervenuto il direttore dell’Ufficio nazionale della Cei Vincenzo Corrado ricordando mons. Elio Bromuri, maestro del giornalismo cattolico umbro.