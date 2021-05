L'architetto che ama le api, sono base ciclo vita

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 20 MAG - "Sono un'apicoltrice per hobby e per amore verso la natura, il mio desiderio è soltanto proteggere le api che sono alla base del ciclo della vita": è la filosofia che guida Annalisa Bambini, di professione architetto.

La spiega, in occasione della Giornata mondiale delle api, quella che negli anni è diventata, oltre che una passione, una vera e propria missione. Al punto da realizzare nelle colline di Monterubiaglio, a pochi chilometri da Orvieto, un autentico paradiso per le api.

Un paio di ettari di bosco, rigorosamente selvaggio, a ridosso dell'abitazione dell'apicoltrice, dove sono state sistemate le arnie che ospitano le "famiglie" di api. "Tutto è pensato in funzione di loro - spiega Bambini all'ANSA - anche il giardino di casa e l'orto sono coltivati per accogliere e nutrire le api, qui ovviamente pesticidi e altri veleni sono banditi. Ogni giorno mi prendo cura di loro, al momento custodisco una ventina di colonie, più o meno saranno un milione e mezzo di api ed io mi sento la loro mamma". Sottolinea quindi come questa "missione" non abbia alcuno scopo di lucro: "Anzi - dice - è un costo importante quello che devo sostenere, ma sono felice di farlo. Lavoro anche per loro, è anche questo un modo per contribuire, in piccolo, alla salvezza del pianeta".

"Il 2021 - spiega Bambini - sta dimostrando di essere un anno particolarmente brutto e non solo per la pandemia. Il caldo di febbraio e poi la gelata di aprile stanno evidenziando il grande cambiamento climatico in corso. In questa primavera, ad esempio, ci sono pochissimi fiori, tanto che devo integrare il nutrimento delle mie api con delle soluzioni di acqua e zucchero".

Malgrado i pochi fiori sbocciati, quello a cui si assiste nel bosco e nei giardini dell'architetto è uno spettacolo incredibile, con migliaia di api che si "tuffano" nel nettare indugiando per diversi secondi prima di riprendere il volo. "Se vogliamo salvaguardare tutto questo dobbiamo cambiare le nostre abitudini e tornare ad avere rispetto autentico per la natura", sottolinea Bambini. Una delle minacce più temibili per la vita delle api è rappresentata dalla varroa, "un acaro - spiega l'apicoltrice - che se non combattuto può portare allo sterminio delle famiglie".

E proprio per essere sicura che le sue "figlie" siano tutte in salute apre alcune arnie e controlla come stanno. In una si palesa anche l'ape regina. "Lei è Anna - conclude Annalisa Bambini -, ad ognuna ho dato ovviamente un nome di donna", dice sorridendo Annalisa. (ANSA).