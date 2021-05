Giornata api, in Umbria un "patto per la sostenibilità"

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - Un "patto per la sostenibilità" con l'obiettivo di intraprendere azioni per tutelare gli impollinatori è stato sottoscritto tra l'assessorato alle Politiche agricole e agroalimentari, alla tutela e valorizzazione ambientale della Regione Umbria Roberto Morroni e le associazioni agricole.

"Un momento di condivisione di intenti per un percorso che oggi ha inizio grazie ad un passaggio rilevante e rivolto ad un settore importante per la nostra regione" ha detto Morroni ricordando che l'intesa arriva in occasione della 'Giornata mondiale delle api' istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Alla firma del patto e alla presentazione delle iniziative che la Regione intende dedicare alla salvaguardia delle api e a un'apicoltura "sempre più sostenibile", oltre all'assessore Morroni, sono intervenuti esperti del settore, associazioni degli apicoltori e rappresentanti del mondo agricolo umbro come Fabio Rossi per Confagricoltura, Albano Agabiti per Coldiretti, Matteo Bartolini per la Cia e Roberto Mesca per Copagri. (ANSA).