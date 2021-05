Due Daspo dopo festa per il Perugia in serie B

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - Il questore di Perugia, Antonio Sbordone, ha adottato due provvedimenti di daspo a seguito del lancio di alcune bombe carta in occasione dei festeggiamenti in centro, lo scorso 2 maggio, in occasione della promozione in serie B dei grifoni.

Secondo quanto accertato dalla polizia lo scoppio di un petardo di "rilevante potenzialità" ha provocato l'ustione ad una gamba ad una donna.

I due provvedimenti prevedono, per anni tre e per un anno e tre mesi, viene vietato l'accesso su tutto il territorio nazionale ai luoghi in cui si svolgono incontri di calcio.

